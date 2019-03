Álcool reduz cérebro dos jovens

Reduz a memória e causa problemas cognitivos. Beber na adolescência tem graves consequências e a investigadora norte-americana, Susan Tapert, revela que estão neste momento a fazer um estudo com quase 12 mil jovens para perceber os impactos a longo prazo





Uma simples saída à noite, em que um adolescente beba cinco ou mais bebidas, pode ter consequências a longo prazo, revela a investigadora Susan Tapert. A norte-americana começou a estudar o tema no final dos anos 90 e depois várias investigações sobre os efeitos no funcionamento do cérebro, concluiu que o álcool contruibui para a redução da matéria cinzenta - região no cérebro responsável por funções tão importantes como a memória ou a comunicação



Num dos seus estudos, publicado na revista científica American Journal of Psychiatry, Susan Tapert, da Universidade da Califórnia, avaliaram jovens que nunca tinha consumido, entre os 12 e os 14 anos, que nunca tinham consumido bebidas alcoólicas e acompanharam-nos durante oito anos. Os investigadores analisaram as várias partes do cérebro e concluiram que o córtex frontal e temporal encolheu nos jovens que começaram a beber.



Susan Tapert continua a estudar o tema e revela que estes efeitos são reversíveis. A psicóloga explica ainda que está neste momento a fazer um trabalho com quase 12 mil jovens para perceber os efeitos a longo prazo.



Porque decidiu estudar o impacto do álcool no cérebro dos adolescentes?

Porque é um comportamento muito comum nos jovens em muitos países e queria perceber como isto influenciaria os processos de desenvolvimento que ocorrem no cérebro num estádio tão crítico da vida das pessoas - a adolescência.



Como é que o álcool tem impacto nas estruturas do cérebro?

Já fizemos vários estudos que sugerem que começar a beber cerca de cinco ou mais bebidas (numa ocasião) repetidamente na adolescência está relacionado com um aumento do ritmo de redução da matéria cinzenta e uma falta de crescimento da matéria branca no cérebro, na fase mais tardia da adolescência. Também verificámos que os jovens que bebem desta forma tendem a ter uma pior performance nos testes de raciocínio e de memória, e têm mais probabilidade de apresentar sintomas de depressão e ansiedade.



Como mediram este impacto?

Nos nossos estudos, medimos a influência do álcool no cérebro usando ressonância magnética para examinar a massa cinzenta, a massa branca e o funcionamento do cérebro. Usamos a ressonância porque é muito segura e oferece uma boa resolução, ou seja, imagens nítidas. Também usamos avaliações neuropsicológicas e medidas estandardizadas do funcionamento da saúde mental para ajudar a compreender a relação entre o cérebro e o dia-a-dia.



Qual foi a conclusão mais surpreendente do vosso estudo?

Percebemos que mesmo com poucos episódios de binge (ou seja, beber numa ocasião cinco ou mais bebidas) estão relacionados com alterações no cérebro, na atividade cognitiva, no humor e em particular naqueles que bebiam tanto que tinham ressacas.



A exposição às neurotoxinas do álcool, durante a adolescência, causam problemas cognitivos na idade adulta?

Quando cruzámos as nossas descobertas com outros estudos que foram feitos, percebemos que beber várias bebidas na adolescência está relacionado com as alterações no desenvolvimento do cérebro, que podem resultar em problemas quanto à maior flexibilidade cognitiva, na aprendizagem e na retenção de novas informações, no processo visual-espacial, que nalguns casos pode persistir até à idade adulta.



Estes efeitos pode ser reversíveis?

Percebemos que estes efeitos foram revertidos nos casos em que eles deixaram de beber ou reduziram o uso, mas nalguns casos, continuámos a observar défices cognitivos que resultaram situações em que beberam em grandes quantidades. Estamos a organizar estudos para percebermos melhor como podemos ajudar neste processo de recuperação e ao identificarmos quem corre maior risco.



O tamanho e o tipo de estruturas cerebrais, em adolescentes que bebem, são anormais?

Estamos a conduzir um grande estudo, com 11.875 jovens, que nos vão ajudar a compreender melhor os efeitos e qual é o impacto nas diferentes crianças e adolescentes. Esperamos encontrar respostas que nos ajudem nestas importantes questões.