De acordo com a mulher, Ludwin Flores Nole aproveitou o dia do trabalhador para jogar com os amigos e quando regressou a casa foi ao frigorífico buscar água gelada. Passados uns minutos começou a sentir-se mal e a dizer que estava com dores no peito e com dificuldades em respirar.



Foi chamada uma ambulância que o levou para o hospital, mas acabou por morrer a caminho. "O médico disse-nos que tinha sofrido uma paragem cardio-respiratória por ter bebido água demasiado fria enquanto o corpo estava muito quente", explicou a mulher ao Peru21.

