O concorrente português à Eurovisão chegou esta terça-feira a Telavive para cumprir as primeiras obrigações do festival da Eurovisão.

No passado dia 16 de março, o músico Roger Waters, antigo membro da banda britânica Pink Floyd, pediu a Conan Osiris, o vencedor do Festival da Canção e representante de Portugal na Eurovisão, que não fosse ao certame que se realiza em maio, em Israel.



No apelo divulgado na rede social Facebook, o músico revelou que tinha enviado uma missiva a Conan Osiris onde apelava a que este boicotasse o festival a realizar-se em Israel por questões políticas: em protesto contra "a política de ocupação israelita na Palestina". Questionado sobre essa carta, o músico português afirmou: "Cada um tem a sua visão", declarou Conan Osíris.



Na missiva enviada ao músico português, Waters pedia que este não desse cabimento ao "jogo de branqueamento sistemático da limpeza étnica nas comunidades palestinianas, em nome da expansão e manutenção de um Estado de apartheid".



Conan Osíris chegou esta quinta-feira a Israel patra cumprir as primeiras obrigações protocolares a que estão obrigados os concorrentes do festival.



"Telemóveis" de Conan Osiris será apresentada na primeira semifinal.



Numa carta aberta na sua página oficial no Facebook, intitulada "Are You the one?" (És tu o tal?), dirigida a "Conan Osíris e aos outros 41 finalistas do Festival da Eurovisão", o antigo músico dos Pink Floyd revelou que escreveu, "há alguns dias", uma carta particular ao "jovem e talentoso cantor português".





Roger Waters considera que, entre os 42 finalistas da Eurovisão, o representante português é aquele que tem "amor suficiente no coração para se erguer e fazer a diferença", ao "defender o lado certo da história", bastando-lhe, para isso, "fazer a coisa certa" e ser "o tal".