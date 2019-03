Yovana Mendoza é uma inspiração para a comunidade vegan que foi apanhada a... comer pescada.

O vídeo foi gravado por outra influencer - a colombiana Paula Galindo - quando estavam a passar férias em Bali.



Além de Youtuber, Rawvana promove num blogue uma dieta vegan de 21 dias para emagrecer 5kg. Os seguidores mostaram-se descontentes: "Não há nada nos ovos ou no peixe que não consigas obter com plantas e tu sabes disso", lê-se entre os comentários do Instagram. "Estou tão desapontada. De todos os falsos vegan que se revelaram este ano, tu foste aquela que partiu o meu coração", lê-se noutro.



Através de um vídeo de 30 minutos, a Youtuber pediu desculpas e revelou que tem vários problemas de saúde, como anemia e problemas na tiróide, que a obrigam a ter de comer proteínas animais.