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Comporta: de coutada dos Espírito Santo a refúgio de estrelas de Hollywood

Raquel Lito
Raquel Lito 21 de julho de 2026 às 23:00
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A herdade do clã tornou-se o salão de visitas das elites. Até o Presidente Américo Tomás participou nas caçadas que ali se realizavam duas vezes por ano. As praias eram ignoradas, mas, na década de 90, começaram a surgir os primeiros forasteiros de sangue azul.

De espingarda em punho, Américo Tomás, o último Presidente da República do Estado Novo, entregava-se à caça às perdizes na Herdade da Comporta. Os trabalhadores da propriedade estavam a postos, munidos de walkie-talkies, muito antes da era dos telemóveis. Entre eles encontrava-se Armandino Severino. Hoje, prestes a completar 81 anos, recorda à SÁBADO a operação: “Era recrutado todo o pessoal da herdade para bater a caça ao Senhor Presidente.”

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