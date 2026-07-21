Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Vida

Granadas a céu aberto

Susana Torrão 21 de julho de 2026 às 23:00
Adicione como fonte preferencial no Google

É um segredo com mais de dois mil anos: o Monte Suímo, no concelho de Sintra, esconde uma jazida de pedras semipreciosas com qualidade de gema. Durante séculos, estes achados adornaram joias e foram usadas com fins terapêuticos.

Ao fim de uma caminhada de pouco mais de meia hora, a partir de Venda Seca, nos arredores de Belas, uma pequena elevação ergue-se à direita. O mato foi cortado há pouco e o chão, de tom pardacento, parece todo igual. Mário Cachão, geólogo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), perscruta o solo com olhos de águia. “Aqui está uma! Um fragmento de uma granadinha”, anuncia, triunfante, enquanto aponta para um ponto minúsculo a que o sol dá reflexos castanho-avermelhados. Longe vão os tempos em que as pedras vermelhas da mina do Monte Suímo partiam para vários pontos do Império Romano, mas no que foram as suas escombreiras ainda é possível encontrar pequenos pedaços de granadas.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Parto em casa Cá Por Casa Nova casa caso de estudo Mário Cachão Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa Cornelius Bocchus Portugal Museu Nacional de Arqueologia Sintra Troia
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Granadas a céu aberto