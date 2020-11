"Chamam-lhe o teste de Balmoral da Rainha, podemos até defini-lo como uma iniciação na realeza", explica o editor de monarquia da revista Harper’s Bazaar, Omid Scobie. Andrew Morton, biógrafo da princesa Diana, acrescenta que "aqueles que conseguem orientar-se no campo de minas sociais, conhecido como teste de Balmoral, são aceites pela família real. Os que falham, desaparecem tão rapidamente como o nevoeiro das Highland."Margaret Thatcher chumbou. Assim como Boris Johnson e a mulher de Tony Blair, Cherie Blair. Até Wallis Simpson, a mulher por quem o Rei Eduardo VIII abdicou do trono, não passou no teste de Balmoral. Já a princesa Diana ficou na história como a que teve a pontuação mais elevada atribuída pelo círculo mais fechado da família. Mas afinal o que é preciso para passar no teste de Balmoral, que apareceu retratado na série de The Crown, da Netflix? Tem de gostar de caçadas, lama e saber bem a quem faz a vénia primeiro.