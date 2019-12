Gostava de trabalhar com a rainha Isabel II? Monarca procura gestor de redes sociais

E se lhe dissermos que pode vir a trabalhar com a rainha Isabel II? É verdade. A monarca britânica está à procura de um gestor de redes sociais e o Palácio de Buckingham, em Londres, já anunciou que está a recrutar no LinkedIn.



A oferta apelativa, com um salário entre os 53 e os 59 mil euros por ano, já conta com mais de 200 candidaturas. Podem candidatar-se às entrevistas pessoas que, atualmente, vivam fora do Reino Unido.

De acordo com a descrição da oferta de emprego, "o papel da comunicação real é manter um contacto com uma audiência a nível mundial. Ao juntar-se a esta equipa dinâmica, o desafio passará por liderar e desenvolver a nossa estratégia de comunicação digital, garantindo que fazemos o uso efetivo de uma gama de plataformas digitais a fim de concretizar esse objetivo".



O candidato selecionada tem que garantir que todos os canais digitais da realeza estão "constantemente" a gerar interesse e a atingir uma vasta audiência, "quer esteja a cobrir uma visita de Estado, uma cerimónia de entrega de prémios ou qualquer outro assunto da realeza".



O salário a atribuir vai ser definido tendo em conta a experiência do candidato selecionado. O felizardo, que pode ter a oportunidade de trabalhar ao lado da rainha Isabel II, terá de trabalhar 37 horas semanais, de segunda a sexta-feira.



As candidaturas ao cargo terminam no próximo dia 24 de dezembro.