"Foi um sentimento intelectual. Não me fez sentir solitário, exceto por me aperceber que estávamos o mais distante que alguém alguma vez havia estado", explicaria décadas mais tarde à National Geographic. Naquele momento não podia prever como no regresso àquele ponto azul, tão pequenino, a 24 de julho de 1969 (faz agora cinco décadas), a sua vida mudaria tanto.



Depois de ser recebido como um herói, teve de lidar com uma depressão, acompanhada pela dependência do álcool. O casamento com a namorada de sempre, Joan Archer, terminou. Casaria às pressas e divorciar-se-ia dois anos depois. Em simultâneo, a sua carreira militar chegaria ao fim.



E, então, a solidão que não sentira na lua, apareceu. "Pela primeira vez em mais de 40 anos, eu não tinha ninguém para me dizer o que fazer, ninguém para me enviar numa missão. Em vez de um exuberante sentido de liberdade, senti-me isolado, sozinho, sem certezas", recordou.



Acabou por empregar-se num stand de Beverly Hills como vendedor de Cadillacs. Mas em seis meses não conseguiu fechar sequer um negócio. Um acidente de carro (bêbado foi contra a porta de casa da namorada) levá-lo-ia até aos Alcoólicos Anónimos e a uma sobriedade de décadas, iniciada em 1978. Magnífica Desolação: A Longa Viagem Até Casa Desde A Lua: o título do seu livro de memórias, escrito com Ken Abraham, revela bem as dificuldades que encontrou no regresso.



O facto de ter sido rotulado como o segundo homem na lua, admitiria, foi um dos motivos para esta longa viagem pelas trevas. O outro, era a tradição de suicídios familiares. Meses antes de partir com a missão Apolo, em julho de 1969, a mãe — crendo ser incapaz de suportar a fama do filho — suicidou-se. A avó também tirara a própria vida. "O astronauta sempre acreditou que herdara a tendência depressiva das duas mulheres", escreveu o diário espanhol El País.



Cristo e arte com o pó lunar

Não seria o único dos astronautas das missões Apolo a mudar a sua vida no regresso do espaço. Charlie Duke (da missão 16) tornou-se num bêbado enfurecido até encontrar a mensagem de Cristo. Eugene Cernan, também. Já Edgar Mitchell (Apolo 14), enquanto estava na lua, sentiu que todas as moléculas do seu corpo e da sua base espacial tinham sido fabricadas há muitíssimos anos numa daquelas estrelas que via a brilhar no céu. Fundou então o Instituto de Ciências Noéticas para estudar "a inteligência cósmica" que observara no espaço. Também começou a afirmar (qual crise de relações públicas para a agência espacial norte-americana) que a NASA ocultara as visitas de extraterrestres à Terra.



Outro que buscou o indizível foi James Irwin, o primeiro a conduzir um automóvel na lua. E que decidiu dedicar o resto da sua vida (morreria em 1982) a difundir a mensagem de Cristo. Fazia viagens de exploração ao monte Ararat, na Turquia, onde procurava vestígios da Arca de Noé.



Por fim, Alan Bean (Apollo 12) tornou-se num artista que pintava quadros com um único cenário, a superfície lunar, sobre a qual espalharia pó lunar.



"Quando regressámos da lua, nenhum de nós estava preparado para a adulação que se seguiu. Éramos engenheiros, cientistas, pilotos de combate a ser tratados como estrelas de cinema, e foi demais para a maioria de nós — para mim foi de certeza", confessou Aldrin ao The Guardian em 2009.



As mulheres não os largavam, admitiu o terceiro homem na primeira missão à lua, Walter Cunningham: "As mulheres amavam os astronautas. As oportunidades e as tentações eram fantásticas", escreveu em The All-American Boys.



Perder a guerra moral com a URSS

De todos, Armstrong, o primeiro a deixar a sua pegada na lua e que morreu em 2012, foi talvez o que mais se soube resguardar dessa histeria coletiva. Raras foram as suas entrevistas, aparições públicas. E talvez isso o tenha salvo, escrevia o The Guardian no balanço dos 30 anos da chegada do homem à lua, em 1999.



Entre os 30 recrutados para o programa Apolo, escreveu Lily Koppel em The Astronauts Wives Club, apenas sete permaneceram casados. E mesmo aí, houve casos, como o do matrimónio de Alan Shepard em que a resiliência da mulher às suas traições foi preponderante. Chamavam-lhe Santa Luísa e permaneceu casada apesar de todas aquelas ocasiões em que foi apanhado rodeado de mulheres ou daquela vez em que foi fotografado com uma prostituta durante uma viagem da NASA à Califórnia.



Numa época em que a corrida ao espaço era alimentada pela constante medida de forças entre EUA e URSS, o facto de estes heróis serem associados a maus exemplos como estes não seria bem recebido pela Nasa. Uma vez, escreveu Kopel, John Glenn, o primeiro norte-americano em órbita, recebeu até a missão desta agência espacial para tentar impedir um jornal de publicar uma notícia escandalosa.



O próprio Glenn acreditava que estes comportamentos arruinariam as possibilidades do país de derrotar os russos ao nível da superioridade moral — a Guerra Fria jogava-se em todos os tabuleiros.



Ainda assim, apesar de todos os altos e baixos, três décadas depois de ter ido à lua, Buzz Aldrin diria ao The Telegraph não se arrepender. Repetiria a viagem de novo.

Da superfície da lua, Buzz Aldrin olhou para a Terra, "um pequeno ponto azul no céu". E apercebeu-se, pela primeira vez, que de todos os milhares de milhões de pessoas, vivas e mortas, apenas ele, Neil Armstrong e Michael Collins eram os únicos ausentes. Desde sempre.