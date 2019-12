The Red Hand Files sobre terem acesso ao filme Distant Sky Live in Copenhagen na íntegra. Aqui está ele! Com amor neste Natal, Nick", pode ler-se num tweet feito pelo músico.

I’ve been getting many letters on The Red Hand Files asking about access to the Distant Sky Live in Copenhagen movie.

Here it is! With Love at Christmas, Nick https://t.co/F1iu9LH43B