Beatriz Frazão: 'Se sonhas ser ator, estou a torcer por ti'

A escolha certa do agente, como fazer uma self tape para um casting, jogos para incorporar personagens. São alguns dos pontos-chave do livro de Beatriz Frazão, Queres ser Ator:Tenho tanto para te contar (edição Nuvem da Tinta), nas livrarias a 20 de abril. Com apenas 17 anos, a autora-atriz já leva quatro novelas no currículo – podemos vê-la agora na TVI, como Mafalda Proença em Para Sempre –; tem um Globo de Ouro como revelação do ano (2017); e já fez mais de 15 dobragens. "As músicas são uma grande ajuda na preparação da personagem", começa por dizer à SÁBADO, para depois citar um lema do livro: "Se queres ser ator, estou a torcer por ti". Dirige-se aos mais novos, tantos que a têm procurado via Instagram, enviando-lhe mensagens privadas com pedidos de dicas e recomendações para entrar neste mundo.



Em formato de manual de autoajuda, ao longo 128 páginas mergulha-se nos bastidores da ficção nacional, do cinema, teatro e das dobragens (a atriz já fez mais de 15). Mas tudo começa com boas referências, que inspirem. No seu caso, deu-se com Maria João Luís. Depois de vê-la na peça Doce Pássaro da Juventude (2015), de Tennessee Williams, decidiu seguir-lhe o rasto. Contracenaram em 2016, em Amor Maior (SIC). "Achei que te parecias comigo fisicamente (ainda acho), mas hoje acredito que te reconheci pela forma como representas no presente", escreve a veterana.

Procurar a agência certa

A boa agência não é aquela que faz mil promessas e pede comissões. Nem a que diz que é melhor investir num book, ou tenta vender sessões de preparação para castings. Sofia Espírito Santo, sua agente (da True Sparkle), explica alguns passos: fazer um levantamento na Internet de várias agências disponíveis no mercado; afunilar depois a pesquisa de acordo com quem agencia jovens, que trabalhos dispõe e qual a localização. Este item é relevante, já que se for menor de idade, o ator não poderá ser selecionado para um grande projeto longe de casa.