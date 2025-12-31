Chegou a celebrar-se em março e já foi exclusivo para nobres: as origens do "réveillon"

Ano Novo surgiu inicialmente para marcar o início da primavera e só em 1582 é que começou a ser celebrado em janeiro. O fogo de artifício apareceu muito depois, na China, e servia para espantar os espíritos malignos.

Esta quarta-feira, 31 de dezembro, é mais um dia que a maioria das pessoas vai aproveitar para festejar a passagem do ano e desejar aos amigos e familiares coisas boas para os próximos 12 meses que se avizinham. Quer seja para se reunirem em frente à fogueira, bater os tachos ou simplesmente assistir ao fogo de artifício, é assim que muitas pessoas irão celebrar a entrada no dia 1 de janeiro. Mas sabe onde e quando surgiu esta celebração?



Celebrações de ano novo iluminam a noite com fogo de artifício EDUARDO VALENTE/picture-alliance/dpa/AP Images

A origem da palavra "réveillon"

A palavra "réveillon" é de origem francesa. O termo vem do verbo réveiller e significa "acordar", "erguer", "reanimar". Por outras palavras, o "réveillon" significa o despertar de um novo ano.

Quando começou a ser celebrado

O "réveillon" surgiu em França com as festas noturnas da nobreza e começou a ser celebrado oficialmente no dia 1 de janeiro de 1582 - quando o papa Gregório XIII introduziu o calendário gregoriano no Ocidente para corrigir as imprecisões do calendário juliano. Janeiro foi estabelecido como o mês em que se celebra o ano novo uma vez que é o mês em que Jano - deus das transições - é homenageado.

No entanto, acredita-se que as festas sejam muito mais antigas, remetendo as suas celebrações para 2000 a.C. Na Mesopotâmia, as festas de fim de ano aconteciam do dia 22 para 23 de março e serviam para marcar o fim do inverno e o início da primavera. Os persas (que viviam nas terras onde hoje se encontra o Irão), os fenícios (atual Líbano, Síria, Israel), os egípcios e os assírios (do Médio Oriente) celebravam o réveillon em setembro.

Como surgiu a ideia do fogo de artifício no Ano Novo?

Acredita-se que os fogos de artifício tenham tido origem na China, há mais de 2 mil anos. Na altura, os chineses utilizavam o chamado "fogo químico" na ponta do bambu. O objetivo era afastar todos os espíritos malignos durante a festa da passagem de ano.

Só com o passar dos anos é que esta ideia foi levada para a Europa e o Médio Oriente. Com o avançar dos estudos em química foi depois possível aperfeiçoar este item e transformá-lo em fogo de artifício.

As tradições de Ano Novo no mundo

Antigamente estas festas eram dedicadas aos nobres, mas assim que os festejos começaram a expandir-se a vários países, foram também vários os costumes que foram sendo adicionados.

Em Portugal, por exemplo, tornou-se tradição comer as 12 passas à meia-noite - à medida em que são pedidos desejos - usar uma roupa interior com uma cor simbólica ou bater com as panelas. Espanha tem uma tradição semelhante.

Na Grécia, no dia de Ano Novo é comum as famílias frequentarem a igreja e quando estão de regresso a casa penduram uma cebola na porta. Na Dinamarca a tradição manda saltar de cadeiras e no Brasil salta-se as sete ondas. Nas Filipinas, a tradição é servir fruta redonda, já que lembra as moedas.