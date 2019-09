O designer de modelos César Carvalhosa Soares é natural de Abrantes e foi contratado pela LEGO no início de 2016. Desde então tem trabalhado na linha de Star Wars, na Dinamarca. Alguns dos seus trabalhos mais conhecidos são: a X-Wing Star Fighter, da cabana do Yoda e Tantive IV. César falou com a revista SÁBADO sobre a sua evolução com a empresa e deu conselhos aos participantes dos desafios para fazerem a melhor construção.

Quando era criança, era um fã da LEGO?

Absolutamente, LEGO era praticamente o único brinquedo que eu tinha. Eu acho até que os meus pais são um dos principais responsáveis por eu estar hoje onde estou, porque eles achavam que a lego era um brinquedo excecional, todos os natais eles ofereciam-me LEGOS. Eu lembro-me de pedir outros brinquedos, mas quase sempre tinha LEGO. Até que chegou ao ponto onde também só queria LEGOS (risos).

Fazia as usas próprias criações como hobby ou já queria fazer algo profissional?

Também me lembro perfeitamente de que construía os sets mas passado umas semanas desconstruía tudo e contruía as minhas próprias coisas. Sempre tive essa vontade de fazer as minhas próprias criações.

Foi muito complicado entrar para a empresa?

Eu redescobri a minha paixão pela LEGO há cerca de cinco anos e quando o fiz voltei a comprar e a fazer as minhas próprias criações. Então enviei o meu portfólio e passei por um longo processo de colocação e consegui uma vaga. Não é muito fácil entrar na empresa, dessa fez concorreram cerca de 700 pessoas e só contactaram sete. Portanto não é nada fácil.

Agora está a trabalhar na coleção da Star Wars, sempre foi um fã?

Sempre fui fã sim, desde criança. Ainda hoje me lembro da primeira vez que vi os filmes, e conheço muito bem o universo, até tive alguns brinquedos quando era criança. Portanto ter a oportunidade de trabalhar em LEGO e em Star Wars é fantástico.

Qual é outra coleção que gostava de trabalhar?

Qualquer coisa que esteja relacionado com cultura pop eu tenho interesse. Mas super-heróis ou Overwatch são dois exemplos.

Está na Comic Con como júri, qual é o conselho que dá aos participantes?

O meu conselho é muito simples, tentem fazer uma construção que seja visualmente apelativa, que seja robusta o suficiente para se poder brincar com ela, que tenha o maior número de funções possíveis – coisas que disparam, portas que abram e fecham, mecanismos, o que for – e muito importante, que tenha o ADN da LEGO, que quando se olha para aquilo se saiba imediatamente que é LEGO.

Também está envolvido na organização e dá ideias para os desafios?

Hoje fiz um workshop de criatividade com a LEGO, em que ajudei alguns participares e dei algumas dicas para as suas criações.

Pode dizer-nos em que está a trabalhar neste momento?

Não, a única coisa que posso dizer é que é Star Wars (risos).