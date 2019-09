Na sua infância, brincou com soldadinhos verdes de plástico? Ou conhece-os dos filmes Toy Story? Saiba que agora os mais pequenos da sua família e amigos podem brincar com soldados… do sexo feminino. A empresa que os produz, a BMC Toys, anunciou estar a preparar protótipos de mulheres soldado, depois de ter recebido uma carta de uma menina de seis anos.

Ela chama-se Vivian Lord, e perguntou à empresa por que razão não existiam soldadinhos mulheres. "A mãe do meu amigo também está no exército. Por favor podem criar soldadinhos que pareçam mulheres. Gostava de brincar com elas todos os dias e os meus amigos também gostavam!", garantiu na missiva.

A empresa confirmou à CNN que antes de Vivian, já tinha sido contactada para criar soldados do sexo feminino, mas não tinha dinheiro. Agora, já tem orçamento para desenvolver um pack de 24 figuras com mulheres soldado em quatro posições diferentes.

Uma das posições é a de uma mulher com roupa de combate, armada e com um par de binóculos. No Natal de 2020, prevê-se que chegue às lojas.