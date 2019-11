O cartoonista da SÁBADO, Vasco Gargalo, venceu na passada semana o prémio Plumes Libres para melhor desenho de imprensa numa entrega de prémios realizada pela revista Courrier International, em Estrasburgo, por altura do Fórum Mundial da Democracia.

Na categoria designada pelo público, Gargalo foi galardoado com um cartoon publicado no dia da morte da brasileira Marielle Franco, a 14 de março do ano passado, e que foi mais tarde publicado no site da revista francesa – com quem colabora desde 2015.

"Fui reparando nas manifestações que se alastraram por Portugal, pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Agarrei no cabelo da Marielle – que é uma característica própria dela – e coloquei punhos fechados de resistência que representam os protestos pelo mundo", explica à SÁBADO.

"A atribuição do prémio do júri tem um sabor especial porque o público é o meu melhor júri. Não estava à espera", afirma o cartoonista.





O cartoonista ressalva que o desenho premiado é mais uma "ilustração, e não um cartoon", embora tente "misturar as duas vertentes" e que o prémio Plumes Libres é um "reconhecimento do trabalho" e um "estímulo para continuar".

A concurso estavam 27 desenhos selecionados pela redação da Courrier International, dois deles da autoria de Vasco Gargalo – a obra premiada pelo público de Marielle Franco e um outro sobre o movimento dos "coletes amarelos" em França, publicado na revista francesa.