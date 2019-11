Gato sobreviveu a queda de 9 metros mas foi abandonado pelos donos

A síndrome do gato voador - high rise syndrome em inglês - explica como gatos conseguem suportar quedas de grandes alturas sem manifestar lesões graves, garantindo sempre que estes caem de pé. Foi assim que Leo, um pequeno gato de quatro meses, sobreviveu a uma queda de nove andares de uma janela do segundo andar de um prédio em Londres, no Reino Unido.

As sequelas da queda foram apenas uma fratura do céu da boca, um nariz ensaguentado e uma perna dorida, que o deixou imóvel durante, pelo menos uma hora, até ser descoberto por um estudante que notou que este estava em perigo.



Bastaram alguns dias para Leo voltar a andar e a comer, conta o jornal italiano La Stampa, mas, infelizmente, os seus donos originais não quiseram levá-lo para casa. Transferido para a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals no Reino Unido, foi colocado na lista de animais para adotar e já está instalado com a sua nova família, que o acolheu poucos dias depois.



A associação que promove o bem-estar dos animais aconselha a quem vive em edifícios altos que torne as janelas e varandas o mais "à prova de fuga" possíveis, uma vez que os gatos têm um gosto natural por alturas e gostam de explorar e escalar árvores ou prédios.