PSP alerta para aumento de burlas através da app MB Way

OLX, CustoJusto, entre outros, para entrar em contacto com as vítimas. "Na sequência desse contacto, os burlões convencem as vítimas a dirigirem-se a um ATM para, supostamente, efetuarem o pagamento do objeto via MB Way. Quando conseguem enganar a vítima, aproveitam o desconhecimento que a vítima possui sobre a aplicação MB Way e, através de indicações enganosas sobre os procedimentos a adotarem, conseguem aceder à conta bancária da vítima e fazer vários levantamentos e compras de forma ilegítima", explicou a polícia, reforçando: "[a vítima] convencida de que está a ajudar o potencial comprador a pagar o objeto está, efetivamente, a dar-lhe a capacidade de acesso à conta que está associada ao seu cartão de Multibanco."







Desta maneira, a PSP recomenda que recuse o pagamento por MB Way se não entender o seu funcionamento, que peça informação ao seu banco sobre como usar correctamente a ferramenta, que tente ao máximo recorrer ao pagamento presencial e que nunca siga instruções de desconhecidos para fazer pagamentos por MB Way.













Polícia de Segurança Pública lançou, esta terça-feira, um alerta para todos os utilizadores do MB Way , explicando que têm vindo a aumentar o número de burlas relacionadas com a referida aplicação. "De acordo com a PSP, o principal modus operandi dos burlões passa por aproveitar plataformas de venda de objetos online, como o