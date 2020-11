Maria Teresinha Gomes enquanto General Tito (1)

Maria Teresinha Gomes enquanto General Tito (2)

Carolina Carvalho e Soraia Chaves na personagem General Tito

A série A Generala, que acaba de estrear na nova plataforma Opto, conta a história de uma mulher que decidiu assumir a identidade de um homem, convencida de que esta seria a única forma de sobreviver numa sociedade que segregava e menorizava as mulheres.Na ficção, esta é a história de Maria Luísa Monteiro. Já na realidade, a narrativa é inspirada na história verídica de Maria Teresinha Gomes, que em 1993 protagonizou um dos julgamentos mais mediáticos da década: durante 17 anos, Maria Teresinha fingiu ser homem. Nesse período assumiu várias identidades, como a de advogado ou funcionário da Embaixada dos Estados Unidos da América. Mas a identidade pela qual ficou conhecida do grande público foi a de General Tito Paixão Gomes. Ela, aliás ele, pedia dinheiro emprestado prometendo juros altos, e por isso foi condenada por fraude. Em 2007, Maria Teresinha Gomes foi encontrada morta na casa em que vivia em Alenquer.A série é protagonizada pelas atrizes Carolina Carvalho e Soraia Chaves. Ambas interpretam a mesma personagem. Carolina é a Maria Luísa adolescente/ jovem adulta, enquanto o trabalho de Soraia Chaves ocupa-se da fase mais madura da vida desta mulher à frente do seu tempo. Entrevista com uma estrela em ascensão nos ecrãs portugueses.Não, mas quando falei dela aos meus pais e avós, todos a conheciam. Acho que a minha geração não se lembra, mas a geração anterior recorda-se bem. Foi fácil conhecer pessoas que se cruzaram com ela ou familiares dela, o que ajudou ao meu processo de pesquisa.Diria que 80% dos factos que a série mostra são verídicos. Na verdade, pesquisando pela história, as pessoas conseguem perceber exatamente as diferenças. E o que é diferente, no fundo, é um bocado o final. Na série, a Maria Luísa vai presa e o que acontece é que fica na prisão durante algum tempo, depois recolhe-se em casa e acaba por se matar. Na realidade, a linha temporal é mais demorada e passou-se muito mais tempo até ela se suicidar. Mas depois há algumas personagens na série que não existiam à época, que foram criadas, são ficção.É uma boa questão... Lembro-me que na altura, quando falei com as autoras (Patrícia Müller e Vera Sacramento), uma das coisas que me disseram foi que ela se matou. Agora pode ser daqueles mitos e ninguém poder provar se é verdade ou não...Cada ator tem o seu método de trabalho. Obviamente que o trabalho de pesquisa é fundamental, tal como compreender a personagem. Para a poderes defender, tens mesmo de a compreender. Essa foi a minha maior preocupação: compreender porque é que esta mulher queria ser um homem. O porquê de todas as escolhas que ela fez e que a levaram nesse caminho. Para mim foi muito difícil encontrar pontos em comum porque acho que não há nenhum, nada. Da fisicalidade, da forma como via a vida, a época em que viveu, a opressão familiar que sofreu, acho que não consegui encontrar pontos em comum.Foi talvez o trabalho mais difícil que eu já tive. Tudo foi uma descoberta. Tentei encontrar muito as motivações que a levaram a fazer o que fez, mas sem julgar. Esta é uma personagem que é facilmente julgável, mas acho que quando as pessoas terminarem de ver a série vão encontrar as justificações para muito do que viram. Esse é o gancho principal da série, que está mesmo muito bem escrita. No fim de cada episódio achamos sempre que sabemos o que é que vai acontecer, mas na verdade nunca conseguimos prever exatamente o que se vai passar a seguir. Eu própria, a ler o guião, pensava sempre que a história ia seguir por um rumo e era sempre ao contrário.Nos dias de hoje, seria impensável ela ter enganado tanta gente. Existem fotos e vídeos de como ela era, da altura do julgamento, de entrevistas que deu, e ela tinha voz de mulher. A postura era masculina, e o vestir como um homem também ajudava, mas a voz era de mulher. Como na altura mulheres a fazerem-se passar por homens era algo que não havia, ninguém desconfiava. E é importante ver que em Portugal a palavra "transexual" praticamente não existia na época. Todo esse trabalho de pesquisa veio a reflectir-se nas escolhas que fiz para a personagem.Eu acho que é uma mistura de vários factores, sendo o principal talvez algo que a minha personagem diz na série: "A vida para os homens é muito diferente. Se eu fosse homem a minha vida seria mais fácil." Na época, efetivamente, era assim. A mulher ficava em casa para ser dona do lar. A educação que ela sempre recebeu foi no sentido de ser uma menina bonita para alguém querer casar com ela, para lhe dar o privilégio de poder tomar conta desse homem e ficar em casa. Isto, numa pessoa que tivesse um mindset à frente do seu tempo, como penso que ela tinha, teve um grande peso. Ela sempre quis trabalhar e ser ela a fazer as escolhas da sua vida. Sempre foi boa aluna e queria estudar economia, ir para a faculdade, mas os pais diziam-lhe 'Não, tu vais ser secretária ou dona de casa, que é o melhor que te pode acontecer'.Também acho que ela nunca se identificou com os padrões femininos. Preferia competir com os rapazes a nadar na praia do que ter aulas de etiqueta. Acho que é um caso de transexualidade que não foi assim apelidado porque isso era algo que não existia, mas que é claramente uma mulher que nasce no corpo errado porque tudo aquilo que sente e o modo como vive as coisas é através de uma forma masculina.O tempo é que é muito diferente. Numa novela gravamos 25 ou 30 cenas por dia. Na Generala gravávamos em média 7. Tens tempo para fazer tudo, as coisas são mais respiradas e há mais cuidado. Mas isto também é uma personagem muito particular, ainda por cima interpretada por duas atrizes. À partida quando olhas para mim e para a Soraia Chaves não encontras nenhuma semelhança.Sim, eu própria durante a rodagem, quando nos vinham mostrar planos de cenas eu diria algo como 'É pá Soraia, gosto imenso de a ver assim". E depois alguém dizia-me que não, que na verdade era eu na imagem... Durante a rodagem confundiram-nos muitas vezes.