Em distopia pandémica demasiado real para não superar a fantasia, o que seria de nós sem ficções a sério? Mesmo exemplares tão repletos de monstros como os mais sombrios contos de fadas () ou conspirações planetárias de violência gráfica () surgem como almofadas retemperadoras de uma crise verídica que parece não dar tréguas.Aí, no remanso das salas de estar, com as crianças adormecidas e um copo de vinho a mais - há dormência que vem por bem -, as drageias individuais em streaming ou as paletes de binge watching já soam a pausa salvífica. Entre as centenas de opções disponíveis nesta idade de platina da TV multiplataformas, há, nas últimas estreias, algumas bastante aconselháveis., desde logo, que adapta o magnífico romance (o melhor romance ibérico dos últimos anos?) de Fernando Aramburu - que colabora no argumento com o também basco Aitor Gabilondo - sobre duas famílias sujeitas ao maremoto social provocado pela ETA no Golfo da Biscaia, com mais de 500 homicídios ao longo de 40 anos de sangue e lágrimas.É um bote de flashbacks e flashforwards em oceano familiar encrespado, cortesia da HBO Europa, com uma Elena Irureta (outra basca) imperial. Também na plataforma HBO, é possível aceder a, o remake da notável série de 2013/14 concebida por Dennis Kelly para o Channel 4 britânico. A frescura iconoclasta do original está ausente desta nova versão, mas sobram razões para a seguir, do negríssimo (por vezes brutal) humor à físico-química entre os intérpretes de um quarteto de fanáticos de uma novela gráfica que poderá conter os segredos dos vírus e pandemias a assolarem o mundo...Ainda na HBO,vale pela viagem gótica, guiada por Jude Law e Katherine Waterston, a uma ilha de cultos pagãos que faz The Wicker Man parecer uma história da carochinha, e, supervisionado por Jordan Peele e J. J. Abrams, irriga o universo do terrorífico e inimitável H. P. Lovecraft (1890-1937) com transfusões de raça e identidade étnica na América profunda dos anos 50.Do que já está há muito disponível ou vai a meio, vale a pena destacar o naturalismo libertário e contagiante de(HBO), um "coming of age" em oito capítulos de Luca Guadagnino (que realizou Chama-me Pelo Teu Nome) e a precisão científica de(Netflix): se não tem a intensidade do malogrado (ficou-se por uma única temporada)(House of Cards), sobre o mesmo tema, este relato da primeira viagem tripulada a Marte conta com Hillary Swank de regresso à boa forma, apesar de voos esporádicos na choraminguice.No resto, é espreitar, da Showtime, sobre o confronto entre o diretor do FBI James Comey (Jeff Daniels) e o inefável Trump (Brendan Gleeson) e dois dramas suculentos:, a mais recente parceria David E. Kelley/ Nicole Kidman (Big Little Lies) e, minissérie de quatro episódios por David Hare, o melhor dramaturgo político do outro lado do canal da Mancha (a trilogia Johnny Worricker), com produção da BBC.Aguarda-se a aterragem de, que leva o cinético Gareth Evans (The Raid - Redenção) a encenar a luta entre fações criminosas rivais na Grã-Bretanha contemporânea, em produto made in Sky/AMC.