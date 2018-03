No dia 21 de Março, a equipa da associação de resgate de animais de St. Louis, EUA, recebeu um estranho pedido de ajuda. Vinha do novo proprietário de uma casa. "Disse: ‘Acabei de comprar uma casa e encontrei uma pit bull presa na cave. Não sei há quanto tempo está aqui’", recordou um elemento da associação ao site The Dodo.

A equipa encaminhou-se para a casa. O local tinha servido de refúgio para um sem-abrigo, segundo os vestígios encontrados no local. Ao ver pessoas chegarem à cave, a cadela não conteve a felicidade.

"Quando abrimos a porta da cave e ligámos a lanterna, vimos uma cauda a abanar. Ela estava quase a asfixiar de tão contente que estava por nos ver. Quando a libertámos, não conseguia deixar de saltar e dar-nos abraços", contou Natalie Thomson, do departamento de comunicação da organização, ao site The Dodo.





Ninguém sabe quanto tempo ficou a cadela para trás. O animal não tinha nem comida nem água, nem microchip.

A cadela foi baptizada de Jumping Bean (feijão saltitante) por ter demonstrado tanta alegria. "Ela adora todas as pessoas que conhece e pede muita atenção. Faz questão de não ser ignorada! É uma cachorra cheia de energia e muito afectuosa", detalha Thomson.