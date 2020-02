A biblioteca Otis & Clementine Books and Coffee, no Canadá, decidiu inovar para incentivar as pessoas a adotar um gato. Dentro do local, a brincar ou a dormir no meio dos livros, há dezenas de gatos bebés - que estão disponíveis para adoção.





A dona da biblioteca, Ellen Helmke, explica que todos os dias há muitos gatinhos, levados para o espaço pelo grupo de resgate de animais South Paw Conservation Nova Scotia. "É a combinação perfeita ter os gatos aqui. Faz o espaço ficar mais aconchegante", disse ao Insider.No entanto, não é possível apenas pegar num dos animais e sair. O South Paw Conservation cobra 255 dólares canadianos (cerca de 175 euros) pela adoção - com todas as burocracias incluídas, incluindo as despesas médicas.A dona do espaço começou este programa de adoção de animais no ano passado, ao perceber que tinha muito espaço livre que poderia ser usado. Até à data, mais de 30 gatos foram adotados naquela biblioteca.