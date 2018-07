Numa colónia de Verão de hipismo em Brasília, Brasil, as crianças usaram um cavalo branco como tela para se expressarem. Segundo o site de notícias espanhol 20 Minutos, a fotografia foi partilhada nas redes sociais pela activista Ana Paula Vasconcelos que considera que esta não é maneira de tratar os animais.

"Enquanto tentamos educar as crianças para termos uma sociedade mais consciente, que saibam respeitar todas as formas de vida, deparamo-nos com uma coisa absurda dessas", escreveu a activista na sua página de Facebook.







Muriell Marques, responsável pelo marketing da Escola de Equitação da Hípica, garantiu à Globo que o cavalo estava calmo enquanto as crianças o coloriam e as tintas usadas não eram tóxicas. Foram os monitores que permitiram às crianças pintarem o animal, e esta actividade é realizada para crianças com medo ou com necessidades especiais.



A escola pediu às autoridades fiscais do meio ambiente para avaliarem o animal. Segundo os fiscais do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) o animal encontrava-se em boas condições.

Ainda não foi apresentada nenhuma queixa por abuso aos animais, mas a organização à qual Vasconcelos pertence está a estudar a hipótese.