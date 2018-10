Cadáver de orca anã deu à costa em praia de Viana do Castelo

O cadáver de uma orca anã foi encontrado, hoje, na praia de Castelo de Neiva, em Viana do Castelo, confirmou à Lusa fonte da Autoridade Marítima local.Segundo o capitão do porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Viana do Castelo, Sameiro Matias, o alerta foi dado cerca das 9h00, sendo que "o cadáver mamífero marinho, com três metros de comprimento, encontra-se em avançado estado de decomposição".Sameiro Matias adiantou que "o caso já foi reportado à Universidade do Minho, em Braga, para recolha de amostras para análise e que o cadáver será removido pelos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC)".