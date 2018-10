Uma criança de seis anos comoveu a Internet após a sua história ter sido contada. Jia Jia acorda todos os dias às seis da manhã para começar a tomar conta do pai, paralisado devido a um acidente de carro. A menina ficou responsável pelo pai depois de a mãe os ter abandonado.

Todos os dias, a criança massaja os músculos do pai durante meia hora e lava-lhe os dentes e a cara antes de ir para a escola. Quando volta, alimenta o pai e ajuda-o a movimentar-se pela casa.

Enquanto está na escola, são os avós da menina – já idosos – que tomam conta do homem. "Tomar conta do meu pai não me deixa nada cansada", disse a menina, citada pelo Mirror. O pai de Jia Jia ficou paralisado do peito para baixo em 2016, na sequência de um acidente de viação. A mãe da criança abandonou-os dois meses depois do acidente e levou consigo o filho mais velho.