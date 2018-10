Crítica de cinema: A Casa Junto ao Mar

"Há uma sensação de familiaridade e nostalgia em A Casa Junto ao Mar", escreve Tiago R. Santos na sua crítica

Um pai que está a morrer e três filhos que se reencontram numa pitoresca aldeia junto ao Mediterrâneo. Há uma sensação de familiaridade e nostalgia em A Casa Junto ao Mar. Guédiguian rodeia-se de actores com quem trabalha há mais de 30 anos e um dos melhores momentos é quando recupera imagens de Ki lo Sa? (1986), transformando os que eram antes amigos em irmãos e a juventude em passado. Se há um tema, será esse: que nada sobrevive na sua forma original - nem as pessoas, nem os locais. Talvez por isso, Guédiguian e Serge Valletti, com quem o realizador escreveu o argumento, decidem obrigar a família - que está fechada nos seus problemas particulares - a confrontar-se com a questão global da crise dos refugiados. A intenção é boa, mas surge demasiado tarde e torna-se algo forçada.



Nota: 3 estrelas



De Robert Guédiguian

FRA • Drama • M12 • 107m

Com Ariane Ascaride e Jean-Pierre Darroussin