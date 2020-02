Brad Pitt venceu o seu primeiro Óscar como Melhor Ator Secundário por Era uma Vez... em Hollywood. Dedicou-o aos filhos e até do impeachment falou.





"Obrigado, isto é incrível. Realmente incrível", começou por dizer Brad Pitt. "Disseram-me que só tenho 45 segundos aqui em cima, que é mais do que o Senado deu ao John Bolton [antigo diplomata e ex-conselheiro de Segurança Nacional] esta semana", brincou. "Talvez o Quentin faça um filme sobre isso. No final, os adultos fazem a coisa certa."Eu não costumo olhar para trás, mas isto fez-me fazê-lo. Penso nos meus pais a levarem-me ao drive in para ver o Butch [Cassidy] e o Sundance [Kid], encher o meu carro e mudar-me para cá... de todas as pessoas que conheci ao longo do caminho."

Brad Pitt elogiou depois o realizador de Era uma Vez em… Hollywood. "Isto deve-se mesmo ao Quentin Tarantino: é original, único".

O ator deixou ainda uma palavra a Leonardo DiCaprio e ao restante elenco e equipa de produção. "É altura de mostrar algum amor pelos duplos e pelas equipas que asseguram esses papéis".

"Era uma vez em Hollywood… bom, acho que é verdade. Isto é para os meus filhos, que dão cor a tudo o que faço. Adoro-vos".



Um regresso dourado

A Academia de Hollywood premiou o regresso de Brad Pitt à indústria depois de uma ausência de três anos. Antes, a carreira ficara marcada pelos flops Aliados (2016) e War Machine (2017).



Pitt e Angelina Jolie passaram dois anos numa batalha pela custódia dos seis filhos, que envolveu acusações de maus-tratos a crianças, embriaguez e uso de drogas a Pitt. Ele foi inocentado pelos investigadores da acusação de maus-tratos.



Em 2017, numa entrevista, Pitt admitiu ter consumido erva como um hábito e ter bebido demasiado. Porém, indicou que desde a separação tinha deixado o álcool e estava a ser acompanhado por um psicólogo.



A primeira vez que Pitt suscitou interesse do público no cinema foi em 1991, com um pequeno papel em Thelma & Louise. Entretanto, as suas interpretações em filmes como Fight Club e Duas Vidas e Um Rio. Foi nomeado para os Óscares pelos filmes 12 Macacos, O Estranho Caso de Benjamin Button e Moneyball - Jogada de Risco.



Brad Pitt fundou ainda uma produtora por detrás de filmes oscarizados, como Moonlight, The Big Short e Selma.