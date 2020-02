Joaquin Phoenix foi o homem da noite: venceu o seu primeiro Óscar pela interpretação no filme Joker. O seu discurso foi um dos mais emotivos de toda a noite. Ao longo das palavras, foi contendo as lágrimas, até falar de River Phoenix, o irmão que perdeu em 1993.

"Estou repleto de tanta gratidão agora. Eu não me sinto acima de nenhum dos meus colegas nomeados ou de ninguém nesta sala, porque partilhamos o mesmo amor – o amor pelo cinema. E esta forma de expressão deu-me a vida mais extraordinária. Não sei onde estaria sem ela", começou.

"Mas penso que o maior presente que me deu, e a muita gente [na indústria] é a oportunidade de usarmos a nossa voz pelos que não a têm. Tenho pensado em alguns dos assuntos preocupantes com que nos temos deparado coletivamente. Penso às vezes que sentimos ou nos fazem sentir que lutamos por causas diferentes. Mas para mim, vejo algo em comum. Penso, quer estejamos a falar sobre desigualdade de género ou racismo ou direitos LGBTI+ ou direitos dos indígenas ou direitos dos animais, estamos a falar da luta contra a injustiça", defendeu o ator.





An emotional Joaquin Phoenix concludes his acceptance speech by remembering his brother River Phoenix: "When he was 17, my brother wrote this lyric. He said, 'Run to the rescue with love—and peace will follow.'" https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/rg89eYCyLK