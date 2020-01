ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de janeiro de 2020.

A propósito de um novo ano chinês, o do rato de metal que entra a 25 de janeiro, percebemos que a cozinha chinesa em Portugal mudou: está mais próxima do tradicional, com menos adaptações ao Ocidente e serve-se também em ambientes requintados.Quando come comida portuguesa, Ruan gosta de chispe. Depois, no seu top, surge a sopa da pedra, o bacalhau à Brás e a feijoada. São os pratos que fazem o chefe de sala do The Old House regressar ao tempo passado em Portalegre, quando veio com os pais do Sul da China para Portugal, há 16 anos. Não havia restaurantes chineses na zona e às vezes os pais cozinhavam para os vizinhos europeus, que respondiam com a mais tradicional cozinha portuguesa - ambas sem medo dos sabores e das texturas, usam vísceras, ossos, sangue e cartilagens.Durante muito tempo, nas grandes cidades portuguesas, só se teve acesso à versão suavizada e comercial desta cozinha diversa e complexa. Nos últimos anos isso mudou e os chineses a viver em Lisboa e no Porto garantem que é hoje possível ter uma experiência muito aproximada do que é a cozinha tradicional chinesa.À mesa do Grande Palácio Hong Kong (com uma casa em Arroios e no Marquês, em Lisboa, e outra no Porto) confirmam várias vezes se queremos mesmo o 245A - dizem o nome do prato em inglês, como se não estivesse já escrito em português na lista, vão buscar um menu com imagens para nos mostrarem o aspeto. Sim, queremos mesmo línguas de pato. E com bolinhos de nabo (o 213), por favor, que é um prato capaz de converter os maiores némesis deste tubérculo.