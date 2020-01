Schofield (George MacKay, que foi Tommen Baratheon em A Guerra dos Tronos) e Blake (Dean-Charles Chapman, secundário em Blinded by the Light – O Poder da Música e pouco mais) – com uma ajudinha do tenente interpretado pelo padre jeitoso de Fleabag, a série do ano que poucos viram, por estar apenas disponível na ainda pouco "consumida" Amazon Prime – são os heróis da filme, que inclui também (em papéis pequenos) Colin Firth e Benedict Cumberbatch no elenco: depende deles, e do seu sucesso a atravessar os campos inimigos do Norte de França, em plena Primeira Guerra Mundial, a vida de 1.600 soldados aliados, entre os quais se encontra o irmão de um deles.Não passam de uns miúdos, apanhados logo aos primeiros minutos do filme a fazer uma sesta de justos nas trincheiras, com barbas incipientes e todos os sonhos por viver. Por isso vamos torcer por eles ao longo de duas horas de tiros, corridas e lama – são demasiado jovens para morrer e ainda por cima estão do lado certo: são soldados ingleses, contra os alemães, esses anormais que poucos anos depois porão em marcha nova guerra, a pior de todas, com o extremismo de Hitler a exterminar judeus.Há muito quem goste disto, simplesmente porque é emocionante – o júri dos Globos de Ouro gostou e deu a estatueta de Melhor Filme a 1917, e a de Melhor Realizador a Sam Mendes, o seu realizador. Em fevereiro, talvez até lhes calhe alguns dos dez Óscares para o qual está nomeado e, no entanto, o filme é uma apologia da guerra, lançado para o mundo num momento em que o mundo teme uma nova guerra, iminente desde a do Iraque, nos anos 90, e a parecer mais que certa desde que Trump mandou matar Soleimani, há poucos dias, gerando ameaças e contra-ameaças da América, do Irão e dos aliados e inimigos de um e de outro.É óbvio, pois, que os filmes de guerra não servem para dar lições e apontar erros ou explicar o que aconteceu, evitando-se que aconteça de novo. Pelo contrário: o intuito dos filmes de guerra é legitimá-la, mostrar que há um lado certo (mas será que há?) e que está ao alcance de todos, mesmo de miúdos acabados de sair da escola, destacar-se em tal cenário, salvando todo o pelotão. São uma espécie de variação do sonho americano, na verdade, em que sucesso significa heroísmo e a maior riqueza é sobreviver e safar os amigos e irmãos pelo caminho.É assim desde o início dos tempos - e da idade de ouro do cinema. Por alguma razão não há realizador de relevo que não tenha tentado, pelo menos uma vez, contar uma história nesse território heroico que é a guerra, glorificando-a através de atos de bravura.Howard Hawks, o mestre dos westerns - como Rio Bravo e Rio Vermelho - foi dos primeiros a descobrir o filão: em 1941, com Sargento York, virou do avesso um pacifista cristão, na pele de Gary Cooper, para o revelar herói quando os seus companheiros são mortos. Tudo isso se passa em… 1917, precisamente o ano que dá nome ao filme de Sam Mendes que estreia em Portugal a 23 de janeiro, nomeado para dez Óscares, incluindo Melhor Filme, Realizador e Argumento Original (apenas atrás de Joker, que teve onze nomeações, e ao lado de Era Uma Vez em... Hollywood, também com dez).Desde então, não há ano que não tenha o seu filme de guerra. Há, em 1917, ecos de Horizontes de Glória, que Stanley Kubrick dirigiu em 1957, e de They Shall Not Grow Old, documentário de 2018 que Peter Jackson, o criador da saga O Senhor dos Anéis, "coseu" a partir de imagens centenárias, da própria Primeira Grande Guerra. Contudo, a fama do género vem de outros filmes, tidos como os melhores de sempre, todos premiados - de Patton, elogio de um general intrépido da Segunda Grande Guerra, de Franklin J. Schaffner, em 1970, a Apocalipse Now, retrato do inferno no Vietname, de Francis Ford Coppola, passando por A Lista de Schindler e O Resgate do Soldado Ryan, dois com assinatura de Steven Spielberg, em 1993 e 1998, o segundo nas trincheiras, mas o outro mais burocrático, com um herói na sombra, a salvar gente sem espingarda a tiracolo.Mas há mais, muitos mais, especialmente americanos e com o foco no Vietname: em 1978, O Caçador, obra maior de Michael Cimino, com operários anónimos tornados soldados à força, a encontrar eco em Nascido a 4 de Julho, de Oliver Stone, em 1989, exemplos de como o cinema pode demonstrar que isso do stress pós-traumático é real: era preciso acrescentar um paraplégico à galeria dos traumatizados, não fosse a cabeça lixada insuficiente para ilustrar até que ponto a guerra rouba qualidade de vida.Sem sair da mesma guerra, e igualmente premiados, a estes juntam-se Platoon, Os Bravos do Pelotão, que Oliver Stone assinou em 1986 a partir da sua experiência pessoal, falando aos corações enquanto mostrava os horrores do conflito e aquilo que realmente interessa na vida (as relações afetivas, pessoais), e Nascido Para Matar, com os requintes de malva- dez de Stanley Kubrick, em 1987, a evidenciar a desumanização nas casernas, o facto de a empatia pelos "outros" ser incompatível, na hora H, com a eficácia.Contudo, os filmes em torno da Segunda Grande Guerra - talvez porque os mais endinheirados e influentes nos Estados Unidos sejam descendentes dos judeus que morreram nos campos de concentração nazis (ou lhes sobreviveram) os patrocinou e depois premiou com galardões e bilheteiras milionárias - parecem ser os mais apreciados.Lembre-se, por exemplo, A Odisseia do Submarino 96, de Oscar Petersen, no cenário claustrofóbico de um submarino alemão, em 1981, O Pianista, de Roman Polanski, em 2002, com um Adrien Brody faminto, salvo pelo seu próprio génio musical (e aí está de novo o sonho americano, com o universo a redimir e a premiar naturalmente aqueles que são excecionais, como se a realidade fosse assim tão linear), ou até A Vida é Bela, de Roberto Benigni, em 1999, Óscar de Melhor Ator e de Melhor Filme Estrangeiro sem sequer visitar as trincheiras - é "apenas" a pungente de uma relação pai-filho num cenário de campo de concentração, na verdade sem guerra à vista, tal como O Rapaz do Pijama às Riscas, que Mark Herman filmou a partir do romance homónimo, em 2008, detendo-se na improvável amiza- de (para lá de todas as ideologias e conflitos, agitando a bandeira do afeto) entre o filho de um nazi e um meni- no judeu, com arame farpa- do de permeio.Não só: O Filho de Saul, também Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, de László Nemes, em 2015, ou A Barreira Invisível, de Terrence Malick, em 1998, procuraram mostrar a Segunda Guerra Mundial sob outros ângulos, mais poéticos. Já Quentin Tarantino imprimiu ao mesmo assunto o seu cunho irreverente em Sacanas Sem Lei, de 2009, Mel Gibson deu a sua visão sentimental, através do médico (Andrew Garfield, Óscar de Melhor Ator) a salvar vidas no campo de batalha de O Herói de Hacksaw Ridge, em 2016, e Clint Eastwood filmou dois lados do desenlace do mesmo conflito - o americano e o japonês, do ataque a Pearl Harbour às bombas atómicas - no díptico As Bandeiras dos Nossos Pais e (o bem mais aclamado) Cartas de Iwo Jima, em 2006 e 2007.Esse desenlace histórico veio, no entanto, na sequência do Dia D, o do desembarque (na Normandia, França) dos Aliados que haveriam de ganhar a guerra à Alemanha, que já tinha sido tema de Doze Indomáveis Patifes, o clássico de 1967, de Robert Aldrich e com Lee Marvin, e do resgate dos soldados cercados pelos nazis, que em 2017 inspirou Dunkirk, de Christopher Nolan.Kathryn Bigelow, a primeira mulher a receber um Óscar de Melhor Realizadora, não por acaso movendo-se nesse território masculino que é a guerra, preferiu outro conflito, mais recente e próximo - o da Guerra do Iraque (também conhecida como do Golfo, na sequência do 11 de Setembro), em Estado de Guerra, de 2008 (que em 2012 teve em 00:30 - A Hora Negra, a "caça" a Bin Laden, uma espécie de sequela), fazendo sobressair o facto de, de toda a história recente, a Primeira Guerra Mundial, agora abordada em 1917, ser, na verdade, a menos filmada de todas as que envolveram a América, a meca do cinema movido a espetacularidade.Portanto, parece que o filme que Sam Mendes idealizou para homenagear o avô, que lá andou, veio preencher uma lacuna - o que também joga a seu favor. Afinal, ninguém quer realmente saber da "nossa" guerra colonial, que poucos mais além de Manoel de Oliveira, com Non, ou a Vã Glória de Mandar (de 1990) filmaram, nem das já demasiado longínquas guerras dos Cem Anos e das invasões francesas - que também tiveram os seus filmes, das várias Joana d’Arc, a começar na de Carl Dreyer, em 1928, e a acabar na de Luc Besson, com a escultural Milla Jovovich, em 1999, a Guerra e Paz, a partir do romance de Tolstoi, que King Vidor filmou, em tom épico, em 1957.Certo é que o cinema tem ido muito à guerra, mas será que se aprendeu alguma coisa? Sim: que, no meio da desgraça, da fome e das bombas, quando não há volta a dar senão marchar e matar inimigos, em tempos em que mesmo os pacifistas não têm outro remédio senão cumprir o serviço militar nas trincheiras, há quem mantenha energia suficiente para atos de bravura que salvam vidas, elevando-se a heróis e incutindo no público essa esperança na humanidade que o quotidiano stressante e a ascensão de novos totalitarismos no mundo facilmente nos fazem esquecer.Porém, sobre maneiras de, através do diálogo e da sensatez, se evitarem as guerras… silêncio. Assim, provavelmente é que está bem: a missão do cinema é contar boas histórias, de preferência simultaneamente realistas e heroicas, e não mudar o mundo.