Biógrafa de Eduardo Lourenço diz que ele “nunca se afrancesou”

A professora universitária Maria Manuel Baptista, biógrafa de Eduardo Lourenço, falecido hoje, disse à SÁBADO que o escritor "nunca se afrancesou".

Apesar de ter passado grande parte da sua vida em Vence, a partir de 1965, o filósofo permaneceu fiel à língua materna, sem embargo de haver sido traduzido para francês pela sua mulher Annie Salamon, falecida em 2013 (também a 01 de Dezembro).

"Foi sempre um beirão dos quatro costados", opina a filósofa, professora catedrática da Universidade de Aveiro e co-autora da fotobiografia do escritor a par de Manuela Cruzeiro.

Autora da primeira tese de doutoramento em Portugal sobre a obra do ensaísta, Maria Manuel recorda que Eduardo Lourenço lhe perguntou, com visível ironia, se ela não preferia esperar que ele morresse.

Lourenço gostava da "piada jocosa", assinala a biógrafa, vincando tratar-se de um apreciador da obra de Agustina Bessa-Luís.

Do seu convívio com o escritor, Maria Manuel Baptista guarda a imagem de um filósofo "profundamente criativo", autor de "O esplendor do caos", uma reflexão sobre, por exemplo, a mediatização da cultura.

O livro do filósofo proferido pela biógrafa é "Tempo e poesia", obra em que sobressai "a densidade do pensamento" que ele possuía.

Maria Manuel revelou à SÁBADO que Lourenço pretendeu ser poeta; mas, do ponto de vista dela, a filosofia conferiu-lhe um "sentido crítico" cujo alcance o impediu de obter o brilho alcançado nas vestes de ensaísta.

"A sua praia era o ensaio filosófico", acentua a professora universitária, fazendo notar que o ensaio é "a fórmula de ir fazendo por partes".

Nascido em 1923, Eduardo Lourenço, distinguido com o Prémio Camões e com o Prémio Pessoa, deixava-se fascinar pelas novas tecnologias, mas delas fazia pouco uso.

"Onde arranjo um computador portátil como o seu"?, perguntou, um dia, o escritor à biógrafa. Maria Manuel limitou-se a sorrir, pois sabia que Lourenço se referia a um aparelho já com recheio.

Da lavra do autor de "O labirinto da saudade", tido como um compêndio de "psicanálise mítica do destino português", a professora universitária destaca, ainda, o livro intitulado "Ocasionais I". Para ela, trata-se de "uma obra notável, graças ao seu carácter despretensioso e à irreverência".

Acresce que Maria Manuel Baptista antevê "muito para desbravar" naquilo que nos foi legado pela criatividade de Eduardo Lourenço.

A filósofa preconiza, por exemplo, o estudo do pensamento do ensaísta sobre a fase do pós-colonialismo português.