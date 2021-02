Desidério Murcho: “Os seres humanos são, por natureza, tribais e bestas”

Filósofo, estudou no King’s College de Londres e dá aulas no Brasil. O seu livro Filosofia em Directo é um bestseller – 22 mil exemplares. Defende que as atitudes das pessoas dependem de um sistema de incentivos e desincentivos.

Defendia a liberdade de expressão completa, mesmo a de insultar o outro. Mas as redes sociais e a comunicação tóxica fizeram-no mudar de ideias. O filósofo Desidério Murcho acredita que hoje em dia vivemos num tempo dramático. O professor de Filosofia, autor de diversos livros em Portugal e no Brasil, como Lógica – O essencial ou Todos os sonhos do mundo e outros ensaios, diz que se perde tempo com insultos e que isso não traz nenhum bem à sociedade. Desidério Murcho critica até o humor de Ricardo Araújo Pereira que considera ser um humor tóxico.







Acha que há falta de lógica no debate sobre a pandemia?

Não diria que há falta de lógica, no sentido popular do termo que é falta de inteligibilidade e de coerência, o que há é falta de pensamento cuidadoso. Esta pandemia mostrou que os governantes e responsáveis são incapazes de resolver problemas graves porque estão demasiado ocupados a vender-se a si próprios para ganhar as eleições. Quando surgem problemas reais não são capazes de examinar estatísticas para extrair daí conclusões. Simplesmente reagem que nem galinhas assustadas e vão inventando pseudossoluções.