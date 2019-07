Delfina tem oito anos e mora em Tucumán, na Argentina . Quando foi diagnosticada com cancro, o diagnóstico quase que pareceu uma sentença de morte. O desânimo era palpável, mas a família arranjou uma forma de aliviar o peso da doença: criar uma página de apoio pública no Facebook, onde estranhos pudessem demonstrar o seu apoio à criança. Depois de semanas de tratamentos e publicações, Delfina informoiu os seguidores que estava livre do cancro.A criança foi diagnosticada com um Linfoma de Burkitt e o prognóstico era bastante reservado. Mas os pais da criança encontraram algum alento quando criaram a página para poderem ajudar a menina.Naquela página, Delfina e os pais foram fazendo um diário da luta que a jovem enfrentava. Documentaram as 52 sessões de quimioterapia, todas as consultas e intervenções a que a menina foi sujeita. A página tem mais de 2.000 seguidoresNuma das publicações feita na página, a mãe de Delfina contava: "Tínhamos um negócio próprio, mas era eu que cozinhava. E, como não podia continuar a cozinhar para poder acompanhar a minha filha durante todo o tratamento [ao cancro ], tivemos de fechar portas. No hospital nunca gastámos dinheiro nenhum e os medicamentos chegaram todos através da Fundación Flexer", referiu.Toda a ajuda hospitalar recebida levaram a que os pais da criança fizessem um louvor a toda a equipa e especialmente ao médico encarregue do caso. O cirurgião Juan José Chaín trabalha no serviço de oncologia do Hospital del Niño Jesús e, segundo os pais de Delfina, ele e a sua equipa foram "os anjos da guarda" da filha.A menina referiu, numa das publicações, que teve bastante medo da primeira vez que foi internada, mas que depois se habituou ao processo e que no final já nem chorava quando lhe retiravam sangue.Depois de muitos tratamentos, exames e consultas, para além de dezenas de publicações na página de Facebook, as boas notícias chegaram, finalmente, este mês. Os pais escreveram uma publicação onde davam conta de que a doença já não estava ativa. Na fotografia que acompanhava a publicação, surgia Delfina com um cartaz onde informava que tinha vencido o cancro.A publicação em que anunciava ter vencido o cancro teve mais de 7.000 partilhas.