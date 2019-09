Facto: a incidência da doença está a aumentar e, neste momento, há cerca de 1.500 pessoas por ano, em Portugal, a serem diagnosticadas com cancro da tiroide. Contudo, nem tudo o que parece é: na verdade, isto deve-se à melhoria nos exames de diagnóstico e os especialistas questionam se não estará a haver um "sobrediagnóstico deste tumor"."A ecografia da tiroide deve ser realizada apenas com indicação do médico pois com a maior sensibilidade dos aparelhos de ecografia é possível hoje detectar nódulos com poucos milímetros que não têm significado", esclarece àa endocrinologista Maria João Oliveira.Apesar do aumento do número de casos, a taxa de mortalidade continua baixa e a taxa de cura, depois do primeiro tratamento é de cerca de 80%. Hoje, 24 de Setembro, no dia em que assinala a Sensibilização para o Cancro da Tiroide, Maria João Oliveira, directora do serviço de endocrinologia do Centro Hospital de Vila Nova de Gaia, explica o que se deve fazer para que haja cada vez mais um diagnóstico precoce - até porque metade dos casos continuam por diagnosticar.

Porque é que a incidência do cancro da tiroide tem vindo a aumentar? Falta rastreio ou a doença está a aumentar por algum fator externo?

A incidência do cancro da tiroide tem vindo a aumentar nas últimas décadas, em Portugal, e em vários outros países, reflectindo um diagnóstico precoce de tumores menos agressivos e num estádio mais precoce. Segundo um trabalho publicado no European Journal of Cancer Prevention, feito por investigadores da Universidade do Porto, este aumento da incidência deve-se a um aumento do número de cancros diagnosticados nas mulheres portuguesas, principalmente no norte do país. Questiona-se se não estará a haver um sobrediagnóstico deste tumor - não nos devemos preocupar em diagnosticar tumores com menos de 1cm, excepto nalgumas pessoas de alto risco. A ecografia da tiroide deve ser realizada apenas com indicação do médico pois, com a maior sensibilidade dos aparelhos de ecografia, é possível hoje detectar nódulos com poucos milímetros que não têm significado.

A mortalidade da doença tem, no entanto, declinado e permanecido muito baixa.



Porque é que as mulheres são mais afectadas [as mulheres apresentam 4-7 vezes mais alterações na tiroide do que os homens]?

As doenças endócrinas são, na sua maioria, mais frequentes nas mulheres e as doenças da tiroide, nomeadamente os nódulos e o cancro, obedecem à mesma regra. Pensa-se que as mulheres terão um ambiente hormonal mais propício ao aparecimento de doenças endócrinas e, também, por terem maior probabilidade de aparecimento de alterações do seu sistema imunológico apresentam mais doenças auto-imunes da tiróide e alguns tipos de cancro.

Os sintomas – como o aumento de peso, depressão, falta de concentração, falta de motivação, dificuldades para engravidar ou obstipação –, podem ser facilmente confundidos com outras doenças. Quando é que estas situações (sintomas) devem ser encarados como um sinal de alerta?

O que se passa é que os sinais e sintomas são muito inespecíficos e podem estar presentes em várias doenças ou então, como é o caso do cansaço e do aumento de peso, podem ser devidos apenas à atividade e aos hábitos da pessoa. No entanto, quando estes sinais e sintomas persistem durante algum tempo e têm tendência a agravar devem ser investigados pelo médico, através da realização das análises da função da tiróide.



É possível também aqui, à semelhança do que se faz no cancro da mama, a pessoa ser proactiva e ir fazendo a palpação da sua tiroide?

O cancro da tiroide pode ser completamente assintomático. Contudo, o aparecimento de um inchaço, na parte anterior ou lateral do pescoço, de crescimento rápido, duro e pouco móvel pode ser o primeiro sinal de cancro da tiroide. Mais ainda se esta se acompanhar de rouquidão ou dificuldade em engolir. A pessoa pode facilmente observar essa deformidade ao espelho ou palpar quando engole ou, por exemplo, quando bebe um copo de água.



Quais são as sequelas que podem ficar da doença?

Todos os procedimentos cirúrgicos (o tratamento inicial habitualmente é cirúrgico e geralmente toda a glândula é retirada) têm riscos: infecção, hemorragia e complicações da cicatrização e outros. Ao lado da tiroide passam os nervos que vão para as cordas vocais, se estes forem inadvertidamente lesados durante a cirurgia, o doente pode ficar rouco ou mesmo com dificuldade em falar ou em engolir.



As glândulas que controlam a concentração de cálcio no sangue e que se denominam paratiróides - são quatro e localizam-se duas por cima e por trás da tiroide e duas por baixo e por trás dos lobos da tiroide -, são de pequeno volume (grão de arroz) e se forem retiradas ou danificadas durante a cirurgia, o doente operado pode necessitar de suplementos de cálcio temporariamente ou mesmo para o resto da vida.

Nalguns casos, após a cirurgia é necessário fazer tratamento com iodo radioactivo - cujo objetivo é destruir células, restos de tiroide ou gânglios malignos que não tenham sido retirados durante a cirurgia. Mas o tratamento em si tem poucos efeitos secundários.