Uma arma contra o coronavírus? Portugal é dos países onde mais se lava as mãos

Manter a distância em relação a pessoas com sintomas gripais e tossir para um lenço e deitá-lo ao lixo (para ser incinerado e portanto devidamente exterminado) são medidas de proteção face ao coronavírus, mas só surgem a seguir ao mais importante dos conselhos recém-divulgados na lista de prevenção da Organização Mundial de Saúde (OMS): lavar as mãos com frequência.



A propósito, na sequência da divulgação desta lista, a jornalista irlandesa Naomi O'Leary lembrou um estudo de 2015 sobre os hábitos de higiene dos europeus, republicando-o no Twitter.





Estudo dos hábitos de higiene dos europeus



Tal como o mapa documenta, Portugal estava (e deverá continuar a estar) entre os três países onde mais se lava as mãos, com 85% dos portugueses a lavá-las com frequência, na verdade sempre que utiliza a casa de banho – ao lado da República Checa, com a qual surge empatada, no terceiro lugar.



Na liderança está a Bósnia e Herzegovina, campeã do asseio (possivelmente devido à grande percentagem de islâmicos, para os quais a lavagem de mãos faz parte dos rituais religiosos de purificação associados às frequentes orações), com 95%, imediatamente seguida da Moldávia, com 94%.



Os menos asseados são os holandeses: nos Países Baixos, apenas metade dos cidadãos lava as mãos com regularidade.