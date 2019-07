Ainda não deu entrada no Infarmed nenhum pedido de Autorização de Utilização Excepcional para aplicar o fármaco Zolgensma, ainda não aprovado na União Europeia, à bebé Matilde.

Fonte do Infarmed indica à SÁBADO que ainda não há informação sobre o pedido, que tem que ser interposto pela equipa clínica. A bebé Matilde está a ser acompanhada no hospital de Santa Maria, em Lisboa. A médica deverá voltar de férias esta quinta-feira.





Às 13h44 surgiu o anúncio no Facebook: tinham sido angariados dois milhões de euros, mais do que o necessário para cobrir o preço do medicamento que pode ajudar a bebé Matilde. "Queremos uma vez mais agradecer e vamos agradecer vezes sem conta, por terem caminhado connosco lado a lado, pelo vosso enorme coração, pela corrente que criaram pela nossa causa", escreveram os pais da bebé com dois meses.