Joker saltou das telas de cinema para o meio dos protestos contra o governo que se vivem em vários países. No Líbano, Chile, Hong Kong, Iraque e na Bolívia, foram vistos manifestantes com máscaras ou pinturas faciais do arqui-inimigo de Batman, ou a personagem da DC é tema de arte urbana.

No Líbano, foi pintado um mural de Joker a segurar um cocktail Molotov, relata o site France24. Somam-se ainda as imagens de manifestantes maquilhados de Joker. No Chile, além das pinturas faciais, uma estátua surgiu com uma frase escrita: "somos todos palhaços", numa alusão ao filme.

















Some people in Lebanon are protesting corruption and the political elite in "Joker" make-up: pic.twitter.com/0aOglCqf2B — AJ+ (@ajplus) October 23, 2019

"O filme de Todd Philipps sobre o Joker tem um poder realmente evocativo. Recorda uma maneira de protestar contra um sistema político que as pessoas acreditam ser inflexível e não escutar o povo", afirma William Blanc, historiador, ao site.

No Líbano, a revolta surgiu após o anúncio emitido pelo primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, sobre um pacote de reformas económicas e a intenção de taxar as chamadas gratuitas dos serviços de mensagens pela Internet, como o WhatsApp.

Já no Chile, a saída do presidente do país, Sebastián Piñera, é uma das principais exigências dos manifestantes, por causa da repressão e violações de direitos humanos por parte das forças da ordem contra os manifestantes. Estes também pedem a subida das pensões e salários e preços mais justos para eletricidade, gás, educação universitária e serviços de saúde.

Em Hong Kong, os manifestantes exigem que o governo responda a quatro reivindicações: a libertação dos manifestantes detidos, que as ações dos protestos não sejam identificadas como motins, um inquérito independente à violência policial e, finalmente, a demissão da chefe de Governo e consequente eleição por sufrágio universal para este cargo e para o Conselho Legislativo, o parlamento de Hong Kong.





Protestors in Hong Kong are donning Joker and Pepe the Frog masks in protest of China#ClownWorld pic.twitter.com/1FzDplNAx6 — PillerBoyz™ (@pillerboyz) October 20, 2019

No Iraque, os manifestantes também contestam o governo depois de várias reformas económicas.

Na Bolívia, os protestos são contra Evo Morales, e surgiram depois das eleições que a oposição caracterizou como irregulares.



O filme de Todd Phillips conta com Joaquin Phoenix no papel de Joker.