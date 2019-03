É uma das pinturas expressionistas mais conhecidas do mundo: O Grito de Edvard Munch, com as mãos a tapar os ouvidos e com a boca aberta, tornou-se uma imagem icónica. Até agora interpretou-se a expressão boquiaberta da figura como representação de um homem que está a gritar – daí o seu nome. No entanto, de acordo com a curadora da exposição sobre o artista que vai inaugurar no Museu Britânico, em Londres, o quadro pode representar uma emoção oposta, de uma memória pessoal do artista de um magnífico pôr do sol que presenciou em Olso, na Noruega.

"O céu vermelho-sangue gerou nele um efeito de muita ansiedade", explicou Bartrum à CNN. "Este trabalho artístico é o reflexo da forma de estar de Munch", considera a curadora, que se baseia no facto de o artista ter escrito na versão litográfica a preto e branco do quadro: "Eu senti o fantástico grito em toda a natureza" – ou seja, as mãos nos ouvidos e a cara mostram que a figura estará em êxtase, a tentar bloquear o "grito da natureza", o que tornaria o quadro uma metáfora para uma emoção intensa, pessoal e de deslumbramento pela natureza, quase uma catarse.