Sete concertos não eram suficientes, André Rieu volta a Lisboa para o oitavo

Depois de esgotar sete datas em tempo recorde, André Rieu anuncia novo espetáculo em Lisboa, a 20 de novembro

Maestro, violinista e fundador da Johann Strauss Orchestra, tem agendados sete concertos – a 13, 14, 15, 16, 29, 30 e 31 de março –, na Altice Arena, em Lisboa, todos eles esgotados há meses.



Conhecido como o "rei da valsa", André Rieu conquistou o mundo ao popularizar a música clássica, juntando-lhe muita energia e boa disposição, uma opção que, em conferência de imprensa, esta semana em Lisboa, se repetirá em março na Altice Arena: "Vai haver muito humor, porque acho que há muito pouco no mundo e o humor pode resolver muitos problemas".

O grande momento da conferência foi, porém, quando Rieu anunciou uma nova data de atuação em Portugal: "Estou muito entusiasmado por anunciar que eu e a minha orquestra voltaremos a 20 de novembro com um reportório totalmente renovado".



Vinte anos depois do seu último concerto em Portugal, Rieu juntará no palco lisboeta mais de 60 músicos de 13 nacionalidades diferentes – trata-se da "maior orquestra privada do mundo". As surpresas não vão faltar e os espetáculos vão terminar como sempre terminam: como uma grande festa.

Mais de 80 mil bilhetes foram vendidos, tornando André Rieu o artista que mais espetáculos consecutivos esgotou na Altice Arena. Romântico, carismático e mágico, é este o bilhete de identidade do maestro de 69 anos, que conquistou o mundo com música clássica para todos os gostos e idades.

"As pessoas não sabem o que vou tocar, então porque é que aparecem? A resposta é muito simples. Aparecem porque sabem que será uma noite que nunca vão esquecer", explicou o maestro.

Em Portugal, não será apenas uma noite inesquecível, mas sim sete em março, e mais uma em novembro, que segundo Rieu, verificando-se corrida idêntica aos bilhetes, "poderão ainda transformar-se em mais".