A companhia aérea portuguesa vai homenagear o músico falecido em 2017 com uma cerimónia especial.

Em breve, Zé Pedro, dos eternos Xutos & Pontapés vai levantar voo e viajar pelo mundo. Esta sexta-feira, a TAP irá homenagear o artista, depois de na quarta-feira passada ter anunciado que iria batizar o novo avião Airbus A321 neo com "guitarrista da icónica banda".

Na cerimónia de hoje, segundo o gabinete de comunicação da TAP, o nome Zé Pedro será pintado ao vivo por técnicos de manutenção da companhia aérea. Ao lado do nome, ostentará um "X", o símbolo do grupo português, que acabou de celebrar 40 anos de carreira e prepara-se para lançar o novo disco Duro.



A partir das 10h30, no hangar 6 do Campus TAP, Zé Pedro, falecido em 2017, será assim homenageado. No evento estarão ainda elementos da família de Zé Pedro e os próprios Xutos & Pontapés, além dos trabalhadores da TAP, que poderão ver um curto vídeo sobre a carreira do músico.

Segundo o Público, os Xutos & Pontapés não irão tocar, mas a música Não sou o único, de 1987 e uma das várias letras que Zé Pedro escreveu, irá ouvir-se no Campus TAP esta manhã.





Apesar de a TAP já ter laureado a fadista Amália ao batizar um avião com o seu nome, tal como fez com a cantora lírica Luísa Todi ou os compositores Vianna da Motta e Luís de Freitas Branco, é a primeira vez que a empresa o faz por um ícone do rock português.

Zé Pedro, depois de batizado, irá trabalhar nas rotas de médio curso da companhia, escreve o Público, sendo um dos 37 novos aparelhos que a TAP irá receber este ano.

E quando as nuvens partirem / O céu azul ficará / E quando as trevas se abrirem / Vais ver, o sol brilhará / Vais ver, o sol brilhará. / Não, não sou o único / Não, sou o único a olhar o céu ("Não sou o único", Xutos & Pontapés).