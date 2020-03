Assaltos em tempos de Covid-19? Truques para proteger o seu alojamento local

Vários posts em diferentes grupos do Facebook falam no aumento do número de assaltos a apartamentos de alojamento local. Não parece ser exatamente assim – a PSP, contactada pela SÁBADO, não tem dados específicos sobre esta realidade, mas garante que, no geral, a criminalidade até tem baixado. No entanto, uma coisa é certa: a maioria dos turistas desapareceu e há, agora, um grande número de casas desocupadas. Apesar de alguns utilizadores apelarem a que os proprietários visitem os apartamentos vazios, para garantir que está tudo bem, em tempos de isolamento social há outras soluções para dissuadir potenciais assatantes – que não implicam uma deslocação desaconselhada para fora da casa onde vive.

"Uma das formas é a simulação da presença de pessoas em casa, programando luzes e equipamentos para que se acendam automaticamente", explica à SÁBADO Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (APEL). "A forma mais simples é um timer [uma espécie de relógio] que se coloca na tomada e que pode ser programado para, por exemplo, acender todos os dias as luzes às 21h e apagar às 21h30", acrescenta.

Há, no entanto, sistemas mais elaborados – e também mais caros, adianta o mesmo responsável. "Há lâmpadas que permitem criar rotinas aleatórias". Ou seja, acendem e apagam as luzes a diferentes horas do dia e da noite. "Tem que comprar um aparelho específico para as pôr a funcionar, que custa cerca de 50 euros, mas depois pode usar uma aplicação gratuita no telemóvel para mexer no que quiser: acender e apagar luzes, programar horários ou colocar tudo em modo aleatório. Tenho uma lâmpada que simula inclusivamente uma televisão – como é colorida, difunde luzes mais fortes e de várias cores. Parece a imagem de uma televisão vista nas paredes." O único inconveniente é, admite, o preço: só esta lâmpada colorida custa mais de 50 euros, e o aparelho que permite ativá-la mais ou menos o mesmo valor.

Um dos proprietários de alojamento local com quem a SÁBADO falou usa o sistema mais básico, o primeiro de que falámos. "Basta ligar o timer a uma tomada e programar. São relógios específicos para o efeito, tal como se utilizam em sistemas de rega para que funcionem automaticamente. Não fazem barulho", explica

A SÁBADO encontrou outras estratégias nas redes sociais: há quem coloque um autocolante a dizer que o apartamento está vigiado por câmaras – mesmo que não esteja; quem recomende retirar temporariamente placas exteriores que indicam que o imóvel está em regime de alojamento local; quem deixe roupa estendida ou até o rádio ligado – baixo, para evitar incomodar os vizinhos. Outras pessoas optam por colocar alarmes, o que nem sempre é uma solução pacífica. "Os alarmes estão a melhorar", defende Eduardo Miranda, mas ainda tocam muitos vezes por falsos problemas, o que gera um caos muito grande no prédio e pode dar origem a guerras com vizinhos. Muitas pessoas já desistiram por causa disso. Num apartamento é delicado, são mais aconselhados para moradias isoladas". Um último conselho? "Mantenha uma boa relação com os vizinhos. Podem alertá-lo se houver algum problema."