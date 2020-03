Não deixar o país parar pode significar aconselhar pessoas mais velhas – sobretudo as que gostam de ir todas as semanas à farmácia – a levarem medicamentos para um mês; trabalhar 16 horas por dia porque um conflito laboral colocou mais de 100 colegas fora do Porto de Lisboa; desinfetar as mãos dez vezes por turno ou limpar um terminal multibanco a cada três ou quatro clientes.

Significa, seguramente, continuar a produzir, transportar e vender bens de primeira necessidade. E garantir que quem o faz tem gasolina, energia e redes de telecomunicações. Para isso, é preciso pessoas no terreno e outras a gerir essa primeira linha. São os homens e mulheres que vão manter o País a funcionar. E que já viram mensagens de agradecimento escritas em caixotes de lixo.Falámos com um agricultores, camionistas, operadores de armazém, estivadores, farmacêuticos, gestores de comunicações e de energia - até chegar ao lixo, que todos produzimos. Testemunhos como os que se seguem, para ler na SÁBADO."Não conseguíamos enviar tudo o que as lojas [Lidl] pediam, por isso começámos a dar prioridade aos bens essenciais", explica Fábio Silva, que trabalha num dos entrepostos da empresa."Trabalho normalmente das 6h às 16h, a abastecer refeitórios, hospitais, escolas, quartéis e algumas fábricas. Só entrego alimentos, batata, legumes, fruta, carne e peixe. Antigamente, quando saía do hospital de Almada às 8h apanhava muito trânsito para Lisboa. Agora não", conta o motorista Paulo Sousa.