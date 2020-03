A orquestra sinfónica do Arkansas tinha uma série de concertos programados para este mês, um deles de tributo à cantora de soul Aretha Franklin. No entanto, o isolamento social decretado pelo estado norte-americano terminou com esse programa. O primeiro violino da orquestra Drew Irvin começou então a pensar como o conjunto de músicos poderia continuar a ensaiar e entreter a população.Uma noite decidiu entrar em direto no Facebook e tocar uma peça do compositor alemão Johann Sebastian Bach. O vídeo teve milhares de visualizações e centenas de comentários a pedir que fizesse mais transmissões como aquela.Recorrendo às novas tecnologias e aos seus velhos instrumentos, os músicos da orquestra começaram a entrar em direto todos os dias às 21h (2h da manhã em Portugal continental) para tocarem canções de embalar num segmento que apelidaram de "Bedtime with Bach", uma espécie de "Patinhos", mas com música clássica.Todos os dias cabe a um músico entrar em direto a partir de sua casa e tocar uma peça, pode até nem ser Bach, nem de ser ao vivo. Um dos músicos optou por tocar uma peça para um quarteto de violoncelos, filmando-se com quatro câmaras e a usar roupa diferente.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos.Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são a Espanha, com 2.696 mortos em 39.673 infeções, o Irão, com 1.934 mortes num total de 24.811 casos, a França, com 1.100 mortes (22.300 casos), e os Estados Unidos, com cerca de 600 mortes (mais de 50.000 casos).O continente africano registou 58 mortes devido ao novo coronavírus, aproximando-se dos 2.000 casos em 45 países e territórios, segundo as estatísticas mais recentes.Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.