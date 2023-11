João Gouveia Monteiro: “Matar a religião não resolve o problema [das guerras]”

Se o título História das Religiões lhe sugere as notícias que têm aberto os telejornais, não é de estranhar. O professor catedrático da Universidade de Coimbra, João Gouveia Monteiro – que foi responsável pela coordenação do livro, uma compilação de vários autores – admite o enquadramento com a atualidade, mas desconstrói a comparação óbvia. “É certo que na História conhecemos muitas guerras religiosas, mas se tivermos um olhar mais abrangente, a religião é mais um fator de apaziguamento do que de incendiamento de relações entre os povos”, diz à SÁBADO. Apesar de não ter opção religiosa diz-se fascinado por todas – as presentes e as da Antiguidade. E garante que o interesse é universal. Prova disso é que a cadeira de História das Religiões (que leciona) esgota sempre as inscrições.