Maradona diz-se "feliz" à frente do Dorados de Sinaloa, no México, mas revela que clubes interessados não lhe faltam. Numa longa entrevista à 'Marca', na qual fala também de Cristiano Ronaldo Mourinho ou Solari , El Pibe revela mesmo que até de Portugal houve interesse."É atractiva [a possível mudança para os Xolos de Tijuana, dos mesmos donos do Dorados, que estão na 1.ª divisão mexicana], mas também há outras equipas [Maradona insinua que tentaram vir buscá-lo, segundo nota da Marca] que estão aí, de Lisboa, de Portugal, e de outros sítios... Italianos não, porque só podia ir para o Nápoles", afirmou.E prosseguiu: "Agora, por os nossos resultados estarem a ser bons, perguntam-me se eu vou ficar aqui ou não, mas eu assinei três anos com o Dorados para fazer uma equipa competitiva e é isso que estou a fazer. Não quero que venha aqui uma equipa qualquer marcar-nos três golos e vá para casa. Quero solidez na defesa, sim, mas uma equipa que ataque. Os meus rapazes não sabem fazer outra coisa. Não afrouxam".