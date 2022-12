São seis os eleitos. Um resistiu contra todas as expectativas, outro tornou-se líder disto tudo e um saiu pela porta pequena. Há ainda um rei da popularidade, uma mulher que manda nas nossas vidas e um grupo que desenterrou segredos mórbidos. Já sabe quem são?

As figuras do ano 2022

De desconhecido no Ocidente a capa da revista Time como Personalidade do Ano, o presidente ucraniano nunca mais saiu de cena desde que o seu país foi invadido pela Rússia, em fevereiro. Com uma carreira ligada à comunicação (produtor, argumentista e humorista), Zelensky mobilizou a opinião pública mundial – e o dinheiro e armas dos seus governos – pela exímia utilização dos novos e antigos meios de comunicação.