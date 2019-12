Os jogos escatológicos estão na moda e as diferenças nem sempre são substanciais. Explicação resumida: no Agarra o Cocó tem de puxar o autoclismo e lançar um dado que lhe vai dizer quantas vezes deve desentupir a sanita. Em cada uma das operações de desentupimento pode aparecer um cocó a voar – o primeiro jogador a agarrá-lo ganha uma ficha; se o conseguir intercetar ainda no ar são duas fichas. Quem tiver mais fichas vence o jogo e transforma-se numa espécie de rei do cocó.Na Sanita Louca, em vez de lançar um dado tem que rodar o rolo de papel higiénico para ver quantas vezes deve acionar o autoclismo; e há chichi, perdão, um jato de água, em vez de cocó – neste caso ganha quem conseguir fugir dele. Fugir também é o mote do Pisa a Caca, da Hasbro, que passa em loop nos intervalos dos desenhos animados."Há uma tendência para brinquedos escatológicos e tem vindo a crescer", diz àMiguel Pina Martins, CEO da Science4You.A empresa portuguesa , que faz parte de uma indústria que vale mais de 18 mil milhões de euros, também tem dois brinquedos nesta linha: o Yucky Science e a Fábrica de Partidas. "Estes dois estão no top cinco das vendas em Portugal. E o Yucky Science é o mais vendido em termos internacionais," acrescenta Miguel Pina Martins.