Zoriah Miller percorreu o mundo inteiro para fotografar objectos do quotidiano de várias famílias e mostrar a sua realidade. Captou escovas de dentes, casas-de-banho, utensílios de cozinha, mas o que "ocupou um lugar mais especial" no seu coração foram os brinquedos que as crianças lhe mostraram, desde um carro feito de embalagens de plástico ao mais recente telemóvel.

Este projecto, chamado Dollar Street, surgiu com um convite da fundação sem fins lucrativos Gapminder. Fernanda Drumond, chefe de operações da organização, explica à SÁBADO que com o Dollar Street, Anna Rosling Rönnlund, co-fundadora da Gapminder, pretendia ilustrar as "estatísticas sociais", mostrando como as pessoas "realmente vivem". "O nosso objectivo é que todo o mundo entenda como as pessoas realmente vivem, para além dos estereótipos e clichés", conclui.

Zoriah foi um dos fotógrafos que ajudou a desenvolver o projecto desde o início. Chegou a fotografar todos os dias uma família diferente durante meses no terreno. Hoje, pela fatiga e para conciliar outros projectos, não passa mais de duas semanas em cada país. Até agora, a equipa de fotógrafos já documentou mais de 264 casas em 50 países.

Zoriah Miller



Zoriah Miller sempre esteve ligado a causas humanitárias e já realizou inúmeros trabalhos sobre guerra mas, quando questionado sobre as diferenças entre antigos trabalhos e o Dollar Street, admitiu que este "exigiu muita pesquisa acerca das famílias a fotografar antes do verdadeiro trabalho."

Houve muitos aspectos a tratar para conseguir registar as famílias mas, como Miller refere à SÁBADO, "é mais fácil fotografar uma escova de dentes do que alguém a disparar uma arma à minha frente."

Os países fotografados foram cuidadosamente seleccionados pela Gapminder segundo índices económicos, tentando englobar todos os níveis de rendimento e diferentes culturas.

Zoriah Miller visitou 15 países espalhados pelo planeta, destinando um dia de fotografias e entrevistas a cada uma das 67 famílias que visitou. Admitiu ter ficado fascinado com a maneira como "uma criança de um país de terceiro mundo pode encontrar tanto divertimento num simples pau apanhado do chão ou numa bola feita de sacos de plástico, como uma [criança] de um país desenvolvido se diverte com o mais recente videojogo.

Como foi feita a comunicação com as famílias que visitou?

Em cada país que visitava, tinha de contratar ajuda local. Em alguns sítios, era capaz de encontrar um tradutor com carro e assim éramos só os dois a trabalhar juntos. No Burkina Faso, em que existem 69 línguas diferentes a serem faladas, eu acabei por contratar um condutor, um tradutor de Francês-Inglês, um tradutor de Mossi – Francês e em algumas aldeias ainda tínhamos de pedir a um aldeão para traduzir o dialecto indígena para Francês ou Mossi e finalmente para Inglês. Dias longos!

A abordagem às crianças também foi difícil. Zoriah conta que ficava algumas horas a fotografar a sua casa e a interagir com os pais da criança, para que elas ficassem confortáveis perto de si. Aí, o fotógrafo perguntava qual era o seu brinquedo favorito e como jogava com ele.

À SÁBADO, o fotógrafo refere que o país que o mais surpreendeu foi… a Bolívia. "O governo desenvolveu um programa que ajuda as famílias com poucas posses a criar negócios. Foi difícil encontrar uma família pobre que não tivesse telemóvel ou televisão em casa.

"Uma família na Índia insistiu que ficássemos para uma refeição depois de acabarmos a entrevista e fotografias, o que foi incrível e muito querido da parte deles. O meu estômago ainda está a recuperar da comida picante, mas acho que vou sobreviver."

Zoriah Miller admitiu que gostava de continuar a visitar mais países: "Eu acho que o Dollar Street é um documento incrivelmente histórico. Deixa-nos a imaginar as pessoas que daqui a 100 anos verão como viviam as famílias de cada país no nosso tempo."

Em Abril, a Gapminder prepara-se para lançar um novo projecto: o livro Factfulness, escrito por Anna Rosling Rönnlund juntamente com Ola Rosling e Hans Rosling, aborda as dez razões pelas quais estamos errados sobre o mundo.

Portugal ainda não faz parte do Dollar Street, mas Zoriah Miller já passou por cá: "Estive em Portugal, pela primeira vez, há um ano. Já trabalhei em 113 países e posso dizer honestamente que Portugal foi um dos meus preferidos."