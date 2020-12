Uma juíza do Tribunal de Oliveira do Bairro impediu todas as crianças acolhidas em lares de infância e juventude de poderem passar o Natal em casa devido ao risco pandémico. De acordo com o jornal Público , as famílias pediram que os jovens fossem a casa, o MP propôs que os pedidos fossem indeferidos devido ao "risco sério de surgirem casos de covid-19 em casas de acolhimento, caso os jovens e as crianças se desloquem para diferentes pontos do país e se encontrem com familiares e amigos" e a juíza concordou.