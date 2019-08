Nunca casar é o segredo da longevidade, diz centenária

Nascida no bairro de Harlem, em Nova Iorque, Louise Signore celebrou mais um ano com uma festa no Centro Comunitário de Bartow, em Coop City, com mais de 100 convidados. Louise nasceu em 1912 e completou 107 anos. Ao falar com o canal televisivo norte-americano CBS, revelou algumas dicas que a ajudaram a ter uma vida longa: incluem dançar, jogar bingo e comer comida italiana, mas não só.

Signore explicou ainda que manter-se solteira a ajudou a viver mais tempo. "Acho que o segredo dos 107… é nunca casar", assegura. Mas a longevidade corre nas veias da família de Louise. Afinal, a irmã tem 102 anos e a mãe chegou aos 97.

Além dos genes, também a alimentação é apontada por Louise como um benefício. "Comida italiana faz muito bem", explicou. "Eu cresci só com boa comida, sem refrigerantes, nem bolos."

A dieta Mediterrânea sempre foi elogiada pela sua redução do risco de doenças cardíacas, prevenção da depressão e redução do risco de mortalidade das pessoas idosas, explica a Direção Geral de Saúde.

Segundo os Censos de 2011, em Portugal havia 1.526 centenários, sendo mais de 80% mulheres. No que toca à educação, em 2011 940 (61,6%) de todos os centenários eram analfabetos, e apenas 29 (1,9%) tinham estado no ensino superior. Com a esperança média de vida a aumentar, é possível prever 22 mil centenários em 2080.