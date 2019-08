Foi uma viagem de comboio atribulada para Sophie Molineux, de 22 anos. Acompanhada pelo seu companheiro Rob Moore, a mulher ficou de pé com o filho Chester, de um ano de idade, ao colo. Contudo, Molineux precisou de o amamentar a meio da viagem (e nenhum passageiro lhe cedeu o lugar).





"Fiquei chocada. Estavam 50 pessoas na carruagem e ninguém se mexeu", afirmou a jovem mãe, citada pelo Mirror. O caso aconteceu esta terça-feira numa viagem entre Shropshire e Ludlow, no Reino Unido . A mulher ficou de pé durante toda a viagem de 30 minutos. Quando Chester ficou com fome, as pessoas limitaram-se a fazer "expressões vazias", como descrevera Molineux, e continuaram sem se levantar.

Não teve outra alternativa: sentou-se no chão do comboio e amamentou-o ali mesmo. "Quase parecia que não queriam chamar muito a atenção para si próprias porque não queriam oferecer-me o lugar", explicou.